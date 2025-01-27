Раскрыто, сколько продержатся ВСУ без помощи Запада

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ВСУ продержатся лишь месяц, если Запад остановит финансовую помощь. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.
Он также подчеркнул, что на данный момент все заявления президента США Дональда Трампа об остановке помощи Киеву пока что остаются только эмоциональными выступлениями.
Матвийчук подчеркнул, что Украина не может выпускать даже патроны, а энергетическая система страны перестала существовать, как и военная промышленность.
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«Конец ВСУ будет зависеть от той помощи, которую дает Запад. Если Запад сегодня перестанет финансировать этот режим, перестанет поставлять технику, то максимум месяц — и война закончится. Мы видим, что Трамп вроде шумит, разводит руками. Пока все это на уровне эмоциональных выступлений», — считает эксперт.
Матвийчук подчеркнул, что Украина не может выпускать даже патроны, а энергетическая система страны перестала существовать, как и военная промышленность.
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Данил Пономарев