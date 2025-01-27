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Курскую область могут освободить от боевиков ВСУ в ближайшие пять-шесть месяцев, заявил сенатор от региона Алексей Кондратьев.
В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что за каждый метр земли Россия платит жизнями и здоровьем солдат, поэтому российская армия действует осторожно, но без промедления.
Ранее военнослужащий ВС РФ с позывным Ветер сообщил, что бои за освобождение села Кругленькое в Курской области были тяжелыми и изнурительными, но российские войска смогли стремительно выполнить задачу благодаря стойкости духа и характеру. По словам бойца российской армии, вся работа велась быстро и «на тихих лапках». Он пояснил, что закрепиться в селе российским военным удалось благодаря использованию тактики продвижения малыми группами.
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«Курскую область могут освободить в ближайшие четыре-пять месяцев. Конечно, хочется, чтобы это произошло как можно быстрее. Но за каждый метр Курской земли мы платим жизнями и здоровьем наших солдат и офицеров. Чтобы не было напрасных потерь, мы делаем так, чтобы наши враги ушли как можно быстрее, но и для нас это было наименее болезненно», — отметил сенатор.
Ранее военнослужащий ВС РФ с позывным Ветер сообщил, что бои за освобождение села Кругленькое в Курской области были тяжелыми и изнурительными, но российские войска смогли стремительно выполнить задачу благодаря стойкости духа и характеру. По словам бойца российской армии, вся работа велась быстро и «на тихих лапках». Он пояснил, что закрепиться в селе российским военным удалось благодаря использованию тактики продвижения малыми группами.
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Данил Пономарев