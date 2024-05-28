Пленный ВСУ пожаловался на отсутствие минных заграждений на границе Харьковской области

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Минных заграждений на границе с РФ со стороны Харьковской области не было. Об этом рассказал попавший в плен украинский пограничник Александр Ильницкий. Его слова передаёт РИА Новости.
«В тех местах, ну это можно сказать, что просто-напросто очень большая дырка, туда зайти очень легко и там нет ничего серьезного. Нас привозили, нам сказали, что там уже все готово, там заминировано», — сказал пленный пограничник.
Он также добавил, что украинские военные передвигались только в одном секторе и по одному маршруту, так как считали, что вся остальная территория заминирована.
По его словам, когда они находились в селе Красное Харьковской области, их заверили, что заминированы и лес, и поля. Однако, когда бойцы ВС РФ зашли, оказалось, что никаких минных заграждений там не было.
Ильницкий также отметил, что армия России зашла там, где её совсем не ждали.
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