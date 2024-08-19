Российские военные остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области

Фото: istock/Aleksandr Golubev
Российские военные остановили продвижение боевиков Вооруженных сил Украины к юго-востоку от Суджи в Курской области. Об этом рассказал оператор расчета FPV-дронов с позывным «Панда», пишет РИА Новости.
По словам бойца, военным ВС РФ даже удалось отбить несколько населенных пунктов.
Сообщается, что командование российской группировки войск перебросило расчеты FPV-дронов для уничтожения украинской техники в Курской области. Были уничтожены несколько пикапов, поражен танк, а также пункты временной дислокации ВСУ. «Панда» рассказал, что боевики пытаются отрезать пути на Курск, поэтому российские военные бьют противника с помощью расчетов FPV, отрезая его от путей подвоза и передвижения техники.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее сообщалось, что для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице сотрудники ЦИПсО привлекли иностранных журналистов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«По сети разлетелись кадры захода бронегруппы ВСУ в деревню Гирьи, так вот сейчас они даже не могут мечтать о повторении своего прорыва. Вперед идем мы», — отметил он.
Сообщается, что командование российской группировки войск перебросило расчеты FPV-дронов для уничтожения украинской техники в Курской области. Были уничтожены несколько пикапов, поражен танк, а также пункты временной дислокации ВСУ. «Панда» рассказал, что боевики пытаются отрезать пути на Курск, поэтому российские военные бьют противника с помощью расчетов FPV, отрезая его от путей подвоза и передвижения техники.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Ранее сообщалось, что для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице сотрудники ЦИПсО привлекли иностранных журналистов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова