Пленный военный ВСУ рассказал о нежелании украинских солдат возвращаться на передовую

02 июня 2025, 08:00

Пленный Шарутин: в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков

Фото: iStock/Irina Piskova

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Иван Шарутин поделился своим опытом и наблюдениями о ситуации в украинской армии. Он отметил, что многие солдаты, вернувшиеся с передовой, не хотят снова отправляться на фронт. По его словам, в войсках сейчас оказываются люди, не имеющие военного опыта, такие как грузчики и сварщики. Об этом пишет РИА Новости.







«Сами не хотят идти воевать. У них у всех отмазка: "Мы же уже воевали, идите вы повоюйте"», — заявил Шарутин.

«Русский солдат залез в нору, а я в этой же норе сидел. Он на меня наткнулся и сказал: "Будешь сидеть тихо, я сохраню тебе жизнь"», — рассказал он.