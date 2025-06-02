Пленный военный ВСУ рассказал о нежелании украинских солдат возвращаться на передовую
Пленный Шарутин: в ВСУ набирают грузчиков и сварщиков
Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Иван Шарутин поделился своим опытом и наблюдениями о ситуации в украинской армии. Он отметил, что многие солдаты, вернувшиеся с передовой, не хотят снова отправляться на фронт. По его словам, в войсках сейчас оказываются люди, не имеющие военного опыта, такие как грузчики и сварщики. Об этом пишет РИА Новости.
«Сами не хотят идти воевать. У них у всех отмазка: "Мы же уже воевали, идите вы повоюйте"», — заявил Шарутин.
Он рассказал, что получил повестку в августе, однако продолжал работать до декабря, когда был задержан полицией. Сотрудники правоохранительных органов «пробили» его данные и выяснили, что он находится в розыске.
Шарутин также поделился своим опытом попадания в плен, когда он столкнулся с российским солдатом в укрытии.
«Русский солдат залез в нору, а я в этой же норе сидел. Он на меня наткнулся и сказал: "Будешь сидеть тихо, я сохраню тебе жизнь"», — рассказал он.
Пленный призвал других солдат сдаватьcя в плен, если есть такая возможность, чтобы сохранить свои жизни.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.