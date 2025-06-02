ПВО России перехватила 162 украинских беспилотника за ночь
В период с 20:10 мск 1 июня до 02:00 2 июня дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Согласно предоставленным данным, наиболее интенсивные действия ПВО были зафиксированы над Курской областью, где было уничтожено 57 БПЛА. В Белгородской области был перехвачен 31 беспилотник, а в Липецкой области — 27. Также отмечены случаи уничтожения БПЛА над Воронежской (16), Брянской (11) и Рязанской (11) областями.
Кроме того, шесть беспилотников были сбиты над Орловской областью, два — над территорией Республики Крым, и один — над Тамбовской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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