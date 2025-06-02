ПВО России перехватила 162 украинских беспилотника за ночь

02 июня 2025, 07:37

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В период с 20:10 мск 1 июня до 02:00 2 июня дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных с территории Украины. Об этом проинформировало Минобороны РФ.