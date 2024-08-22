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Вооруженные силы Украины использовали польскую БТР Oncilla в атаке на Курскую область. Об этом пишет Interia.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Сообщается, что Украина получила от Польши около 30 бронетранспортёров.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения.
До этого Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Россия обязательно победит в СВО. По его словам, других вариантов не существует. Помимо этого, он рассказал, что российские военнослужащие подбили американский танк Abrams в Курской области.
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«Оказывается, польские бронетранспортеры Oncilla принимают участие в атаке Украины на Курскую область», — отмечается в тексте.
Сообщается, что Украина получила от Польши около 30 бронетранспортёров.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал объявить наемников американской ЧВК Forward Observation Group, которые участвуют в нападении Украины на Курскую область, приоритетной целью для уничтожения.
До этого Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Россия обязательно победит в СВО. По его словам, других вариантов не существует. Помимо этого, он рассказал, что российские военнослужащие подбили американский танк Abrams в Курской области.
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Дарья Осипова