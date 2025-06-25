25 июня 2025, 09:07

Пленный Олексенко: командование ВСУ отправило военных на смерть из-за пьянства

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военнопленный Антон Олексенко поделился шокирующими подробностями о ситуации в украинской армии. В интервью, опубликованном Министерством обороны России, он сообщил, что двое солдат были отправлены в штурмовое подразделение в качестве наказания за употребление алкоголя.