Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о жестоких мерах командования и атмосфере в армии

Пленный Олексенко: командование ВСУ отправило военных на смерть из-за пьянства
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военнопленный Антон Олексенко поделился шокирующими подробностями о ситуации в украинской армии. В интервью, опубликованном Министерством обороны России, он сообщил, что двое солдат были отправлены в штурмовое подразделение в качестве наказания за употребление алкоголя.



По его словам, командование отправило их «на смерть», без оружия и необходимого снаряжения.

Олексенко рассказал, что военнослужащие проходили подготовку в учебном подразделении, расположенном в районе Новой Одессы Николаевской области. Он отметил, что солдаты, попавшие под наказание, были отправлены на фронт «голыми», что ставило их жизнь под серьезную угрозу.

Кроме того, военнопленный упомянул о присутствии символики нацистского характера среди инструкторов и обслуживающего персонала в 36-й бригаде, где он проходил дообучение. По его словам, многие из них имели татуировки со свастикой и другими националистическими символами.

Олексенко также заявил, что инструкторы вводили солдат в заблуждение относительно реального положения дел на фронте, опровергая информацию из альтернативных источников.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0