Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о жестоких мерах командования и атмосфере в армии
Военнопленный Антон Олексенко поделился шокирующими подробностями о ситуации в украинской армии. В интервью, опубликованном Министерством обороны России, он сообщил, что двое солдат были отправлены в штурмовое подразделение в качестве наказания за употребление алкоголя.
По его словам, командование отправило их «на смерть», без оружия и необходимого снаряжения.
Олексенко рассказал, что военнослужащие проходили подготовку в учебном подразделении, расположенном в районе Новой Одессы Николаевской области. Он отметил, что солдаты, попавшие под наказание, были отправлены на фронт «голыми», что ставило их жизнь под серьезную угрозу.
Кроме того, военнопленный упомянул о присутствии символики нацистского характера среди инструкторов и обслуживающего персонала в 36-й бригаде, где он проходил дообучение. По его словам, многие из них имели татуировки со свастикой и другими националистическими символами.
Олексенко также заявил, что инструкторы вводили солдат в заблуждение относительно реального положения дел на фронте, опровергая информацию из альтернативных источников.
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