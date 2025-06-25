В ДНР создали два новых подразделения из бывших бойцов ВСУ

25 июня 2025, 08:41

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Донецкой Народной Республике созданы два новых подразделения из бывших украинских военнослужащих, перешедших на сторону России. Формирования получили названия в честь Мартына Пушкаря и Александра Матросова. Об этом сообщает РИА Новости.





Боец с позывным «Щука» рассказал, что попал в отряд Мартына Пушкаря, поскольку воевал на территории Запорожской области. Боец с позывным «Череп», вступивший в отряд Александра Матросова, добавил, что его подразделение состоит преимущественно из уроженцев Днепропетровской области, которые хотят бороться с киевским режимом.

«Людям не нравится, что творится в нашей любимой стране. Людей хватают на улицах, насильно мобилизуют. Цены на все растут. К людям плохое отношение. Люди восстают против режима», — пояснил он.