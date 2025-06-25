ВСУ применили токсичные вещества против мирного населения в Дзержинске

25 июня 2025, 08:07

Фото: iStock/Roman Mykhalchuk

В Дзержинске украинские военные сбросили боеприпас с токсичным веществом на мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из пострадавших.





По словам свидетеля, беспилотник, идентифицированный как «Баба-яга», совершил два сброса.





«После второго сброса у нас начали сильно болеть глаза, а у меня руки покрылись ожогами. Врач, который осмотрел меня, подтвердил, что это химические ожоги», — рассказал он.

«Дом моментально загорелся. Единственное, что мы смогли спасти, это наши паспорта», — добавила она.