ВСУ применили токсичные вещества против мирного населения в Дзержинске

Фото: iStock/Roman Mykhalchuk

В Дзержинске украинские военные сбросили боеприпас с токсичным веществом на мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из пострадавших.



По словам свидетеля, беспилотник, идентифицированный как «Баба-яга», совершил два сброса.

«После второго сброса у нас начали сильно болеть глаза, а у меня руки покрылись ожогами. Врач, который осмотрел меня, подтвердил, что это химические ожоги», — рассказал он.

Жительница Дзержинска также отметила, что первый сброс был осуществлён в непосредственной близости от дома, что привело к возгоранию.

«Дом моментально загорелся. Единственное, что мы смогли спасти, это наши паспорта», — добавила она.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
Дарья Осипова

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