ВСУ применили токсичные вещества против мирного населения в Дзержинске
В Дзержинске украинские военные сбросили боеприпас с токсичным веществом на мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из пострадавших.
По словам свидетеля, беспилотник, идентифицированный как «Баба-яга», совершил два сброса.
«После второго сброса у нас начали сильно болеть глаза, а у меня руки покрылись ожогами. Врач, который осмотрел меня, подтвердил, что это химические ожоги», — рассказал он.
Жительница Дзержинска также отметила, что первый сброс был осуществлён в непосредственной близости от дома, что привело к возгоранию.
«Дом моментально загорелся. Единственное, что мы смогли спасти, это наши паспорта», — добавила она.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.