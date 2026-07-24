24 июля 2026, 08:39

Фото: iStock/Pavel_Chag

Российские подразделения провели сразу несколько боевых операций, нанеся удары по пунктам управления, укрепленным позициям, личному составу и объектам беспилотной авиации ВСУ. В результате, как сообщили в Минобороны РФ, были уничтожены важные цели, что способствовало продвижению штурмовых подразделений на отдельных участках фронта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Ураган» ударил по пунктам управления ВСУ в Запорожье Охота на украинские беспилотники Минометный огонь по укрепленным позициям «Солнцепек» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ Авиация сработала по украинскому опорному пункту Артиллерия сорвала работу операторов БПЛА Ночная атака дронов на Россию

«Ураган» ударил по пунктам управления ВСУ в Запорожье

«После получения координат наш расчет выдвинулся для выполнения огневой задачи. Прибыли, развернули машину, отработали по целям: пунктам управления и живой силе противника».

Фото: iStock/Zeferli

Охота на украинские беспилотники

«Цели бывают разные, в том числе крупные. Однажды нам поступила задача уничтожить пункт управления БПЛА «Баба-Яга». Он мешал работе нашей артиллерии и продвижению подразделений. Мы с сапером подготовили беспилотник, после чего я вылетел к цели и уничтожил ее. В результате наши подразделения смогли продвинуться вперед».

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Минометный огонь по укрепленным позициям

«Миномет используется для подавления живой силы противника и устанавливается с учетом боевых задач. Первое и главное при оборудовании огневой позиции – ее маскировка. Все подбираем под рельеф местности: если есть возможность спрятаться – прячемся, если нет – углубляемся. После выполнения задачи мы можем оперативно разобрать миномет, накрыть его, замаскировать и убыть в укрытие», — пояснил командир орудия с позывным «Приморец».

Фото: iStock/Olena Bartienieva

«Солнцепек» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Авиация сработала по украинскому опорному пункту

Фото: iStock/Dmitry Potashkin



Артиллерия сорвала работу операторов БПЛА

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Ночная атака дронов на Россию