Артиллерия срывает работу операторов БПЛА, авиация бьёт по опорным пунктам, а «Ураган» уничтожил пункт управления: новости СВО на 24 июля
Российские подразделения провели сразу несколько боевых операций, нанеся удары по пунктам управления, укрепленным позициям, личному составу и объектам беспилотной авиации ВСУ. В результате, как сообщили в Минобороны РФ, были уничтожены важные цели, что способствовало продвижению штурмовых подразделений на отдельных участках фронта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
«Ураган» ударил по пунктам управления ВСУ в Запорожье
Расчет РСЗО «Ураган» 312-го реактивного дивизиона 68-го гвардейского армейского корпуса группировки войск «Восток» выполнил огневую задачу по выявленным пунктам управления и скоплению живой силы ВСУ в Запорожской области.
После получения координат целей расчет в кратчайшие сроки выдвинулся на огневую позицию, развернул боевую машину и произвел пуск реактивных снарядов.
Командир боевой машины с позывным «Лихома» рассказал о выполнении задачи:
«После получения координат наш расчет выдвинулся для выполнения огневой задачи. Прибыли, развернули машину, отработали по целям: пунктам управления и живой силе противника».
По итогам удара были уничтожены пункты управления и скопление живой силы противника. Это, как отмечается, снизило устойчивость обороны ВСУ на этом участке и поддержало продвижение штурмовых подразделений группировки «Восток» в Запорожской области.
Охота на украинские беспилотники
Во время разведки операторы БПЛА подразделения войск беспилотных систем 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» обнаружили разведывательные беспилотники ВСУ, тяжелые гексакоптеры типа «Баба-Яга», а также пункты управления, откуда координировалась работа вражеских дронов.
Получив координаты, операторы ударных беспилотников атаковали выявленные позиции. В результате были уничтожены пункты управления беспилотниками, оборудование для запуска и координации дронов, а также операторы и специалисты подразделений беспилотной авиации ВСУ.
Оператор БПЛА с позывным «Чита» поделился подробностями выполнения одной из задач:
«Цели бывают разные, в том числе крупные. Однажды нам поступила задача уничтожить пункт управления БПЛА «Баба-Яга». Он мешал работе нашей артиллерии и продвижению подразделений. Мы с сапером подготовили беспилотник, после чего я вылетел к цели и уничтожил ее. В результате наши подразделения смогли продвинуться вперед».
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Сообщается, что уничтожение пунктов управления сократило возможности противника по ведению воздушной разведки и применению ударных беспилотников, а также позволило подразделениям группировки «Восток» продолжить продвижение.
Минометный огонь по укрепленным позициям
Операторы разведывательных БПЛА группировки войск «Восток» выявили опорные пункты и скопления живой силы ВСУ в Запорожской области, которые препятствовали продвижению штурмовых подразделений. Полученные координаты были переданы минометным расчетам.
После развертывания 120-мм минометов военнослужащие открыли огонь по укреплениям, огневым точкам и живой силе противника.
«Миномет используется для подавления живой силы противника и устанавливается с учетом боевых задач. Первое и главное при оборудовании огневой позиции – ее маскировка. Все подбираем под рельеф местности: если есть возможность спрятаться – прячемся, если нет – углубляемся. После выполнения задачи мы можем оперативно разобрать миномет, накрыть его, замаскировать и убыть в укрытие», — пояснил командир орудия с позывным «Приморец».
По сведениям российского оборонного ведомства, в результате огневого воздействия были уничтожены опорные пункты, огневые точки и более 20 боевиков украинского режима. Разрушение укреплений снизило устойчивость обороны противника и способствовало дальнейшему продвижению штурмовых подразделений.
«Солнцепек» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ
В ходе воздушной разведки с использованием беспилотников было выявлено скопление живой силы противника на укрепленных позициях. После получения координат расчет ТОС-1А «Солнцепек» 176-го отряда войск РХБ защиты специального назначения 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» выдвинулся на огневую позицию.
После пристрелочного выстрела экипаж выполнил залп термобарическими боеприпасами. В результате пункт временной дислокации ВСУ был полностью уничтожен.
Завершив выполнение задачи, военнослужащие осуществили противоогневой маневр и покинули позицию. Сообщается, что уничтожение ПВД боевиков ВСУ обеспечило продвижение российских штурмовых групп на особо важном участке фронта.
Авиация сработала по украинскому опорному пункту
Экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар по опорному пункту, личному составу и пункту управления ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад».
Удар был выполнен авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по заранее полученным координатам. После подтверждения разведкой уничтожения назначенных целей экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
Артиллерия сорвала работу операторов БПЛА
Расчет буксируемой гаубицы Д-30 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» совместно с операторами беспилотных систем уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.
Во время воздушной разведки было зафиксировано движение живой силы противника, проводившего ротацию расчетов беспилотников. Координаты оперативно передали артиллеристам, которые менее чем через пять минут нанесли точный удар по цели, расположенной на расстоянии более 14 километров.
В результате был полностью уничтожен пункт управления БПЛА. По данным объективного контроля, возникшее после удара возгорание также свидетельствует об уничтожении склада с беспилотными летательными аппаратами и боевыми частями к ним, что лишило украинских боевиков значительного запаса дронов на указанном участке.
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Отмечается, что тесное взаимодействие разведки и артиллерии позволяет быстро реагировать на перемещения противника в глубине обороны и наносить точные удары в считанные минуты. Ликвидация пункта управления БПЛА и склада дронов, как сообщается, существенно снизила ударный потенциал ВСУ на этом направлении, дезорганизовала систему применения вражеских беспилотников и логистику их обеспечения, что способствует успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности.