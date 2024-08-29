Пленный ВСУ: 58-й бригада может быть причастна к гибели военкора Еремина

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По словам сдавшегося в плен военнослужащего ВСУ Роберта Погорелова, бойцы 15-го батальона, входящего в состав 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины (ВСУ), могли быть причастны к гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина. ОБ этом сообщили в ТАСС.
Роберт Погорелов рассказал, что это были регулярные части украинской армии, которые в зоне своей ответственности весной 2024 года проводили операцию в районе, где погиб журналист «Известий».
Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин 19 апреля 2024 года на южнодонецком направлении погиб от ранений, полученных в результате удара украинского беспилотника.
Семен Еремин работал в зоне специальной военной операции с февраля 2022 года и был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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«Это могли быть наши предшественники — 15-й батальон, они тогда стояли. Это батальон той же самой нашей 58-й бригады», — сообщил пленный.
Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин 19 апреля 2024 года на южнодонецком направлении погиб от ранений, полученных в результате удара украинского беспилотника.
Семен Еремин работал в зоне специальной военной операции с февраля 2022 года и был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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Мира Полтева