Пленный ВСУ: 58-й бригада может быть причастна к гибели военкора Еремина

По словам сдавшегося в плен военнослужащего ВСУ Роберта Погорелова, бойцы 15-го батальона, входящего в состав 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины (ВСУ), могли быть причастны к гибели военного корреспондента «Известий» Семена Еремина. ОБ этом сообщили в ТАСС.