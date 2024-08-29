Штурм Селидово и Торецка, огромные потери ВСУ в Курской области: последние новости СВО

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ВСУ в ночь на 29 августа атаковали Крым, в районе Севастополя уничтожены четыре БПЛА и три безэкипажных катера, проинформировал в своем Телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
Последние новости с основных направлений спецоперации, а также из Курской области по состоянию на 29 августа приводит редакция «Радио 1».
Основная масса украинских БПЛА атаковала Севастополь с моря, сообщил губернатор Михаил Развозжаев. В первые минуты ПВО уничтожила два беспилотника над акваторией еще до того, как они могли бы достичь береговой линии. Всего уничтожены четыре БПЛА и три безэкипажных катера.
В Суджанском районе Курской области ВС РФ продолжает снижать численность бронетехники и личного состава ВСУ при помощи БПЛА. В районе населённого пункта Русское Поречное был уничтожен ББМ «Козак», а также бронемашина, которую формирования ВСУ прятали в гараже.
ВС РФ ликвидировали уже половину группировки ВСУ, атаковавшей Курскую область. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета по обороне, депутат Госдумы Алексей Журавлев. Ссылаясь на данные МО РФ, он отметил, что украинская армия на данном направлении потеряла семь тысяч солдат.
Как уточнил депутат, есть версия, что Армия РФ намерена сковать ВСУ на своей территории, чтобы на других направлениях появилась свобода действия. Но, как считает Журавлев, успехом будет полный, окончательный и безоговорочный разгром врага.
Помимо прочего, специалисты МЧС в ходе профилактических работ ликвидировали 156 взрывоопасных предметов на территории Курской области, также были обезврежены три суббоеприпаса кассетного снаряда РСЗО HIMARS, сообщается в Телеграм-канале ведомства.
Как отмечает корреспондент, за сутки позиции для атаки на Мирноград стали более выигрышными, после взятия Селидово и Гродовки будут еще и более безопасными.
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Силы ПВО за ночь сбили 6 дронов ВСУСредства ПВО за ночь уничтожили шесть БПЛА над Крымом, Брянской и Белгородской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Основная масса украинских БПЛА атаковала Севастополь с моря, сообщил губернатор Михаил Развозжаев. В первые минуты ПВО уничтожила два беспилотника над акваторией еще до того, как они могли бы достичь береговой линии. Всего уничтожены четыре БПЛА и три безэкипажных катера.
Курская областьТелеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что в Курской области значительных изменений линии фронта не зафиксировано, интенсивность накатов украинских войск остается на достаточно низком уровне по сравнению с предыдущей неделей.
В Суджанском районе Курской области ВС РФ продолжает снижать численность бронетехники и личного состава ВСУ при помощи БПЛА. В районе населённого пункта Русское Поречное был уничтожен ББМ «Козак», а также бронемашина, которую формирования ВСУ прятали в гараже.
ВС РФ ликвидировали уже половину группировки ВСУ, атаковавшей Курскую область. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета по обороне, депутат Госдумы Алексей Журавлев. Ссылаясь на данные МО РФ, он отметил, что украинская армия на данном направлении потеряла семь тысяч солдат.
Как уточнил депутат, есть версия, что Армия РФ намерена сковать ВСУ на своей территории, чтобы на других направлениях появилась свобода действия. Но, как считает Журавлев, успехом будет полный, окончательный и безоговорочный разгром врага.
Помимо прочего, специалисты МЧС в ходе профилактических работ ликвидировали 156 взрывоопасных предметов на территории Курской области, также были обезврежены три суббоеприпаса кассетного снаряда РСЗО HIMARS, сообщается в Телеграм-канале ведомства.
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Торецкое направлениеПродолжается штурм Торецка. Российские военнослужащие продвигаются в жилой застройке. Также идет зачистка Нелеповки, в которую силы ВСУ отошли после освобождения Нью Йорка (Новгородского).
Купянское направлениеНа Купянском направлении бойцы РФ отбросили украинских боевиков на западный берег реки Жеребец, продвинувшись нв 3 км севернее Стельмаховки.
Покровское направлениеНа Покровском направлении ночью 29 августа ВС РФ начали активный штурм Селидово, предварительно взяв под контроль терриконы севернее города, что является ключевой точкой на этом участке фронта. Как пишет военкор Евгений Лисицын в Телеграм-канале, появились сведенья, что российская армия достигла центральной части Селидово. В Гродовке ВСУ отходят за реку Журавка.
Как отмечает корреспондент, за сутки позиции для атаки на Мирноград стали более выигрышными, после взятия Селидово и Гродовки будут еще и более безопасными.
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Артемовское направлениеАрмия России расширяет плацдарм к западу от канала Северский Донец-Донбасс в черте Часов Яра. На участке фронта крайне активны артиллерия и беспилотники.
Южно-Донецкое направлениеНа Южно-Донецком направлении развивается наступление Армии РФ около села Водяное к северо-востоку от Угледара, ведутся ожесточенные бои юго-западнее Угледара, в направлении Павловки. Существует вероятность, что российские бойцы попытаются взять Угледар в клещи. Части, взявшие Константиновку, приближаются к Антоновке и Катериновке.
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Алина Юрчак