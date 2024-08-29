В результате обстрела ВСУ в Алешках пострадали два человека

Фото: istockphoto / Standart
Два мирных жителя пострадали вчера в результате обстрела населенного пункта Алешки в Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщили в ТАСС.
Преступный киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре населённых пунктов на левом берегу Днепра Херсонской области.
В ночь на 29 августа ВСУ продолжили обстрел гражданской инфраструктуры левобережья Днепра, выпустив из ствольной артиллерии 20 снарядов. Информация о жертвах среди населения и разрушениях уточняется.
Читайте также:
Посольство Мексики на Украине подтвердило смерть наемника, воевавшего за ВСУ
Боевики ВСУ похищают мирных жителей под Курском и вывозят их в неизвестном направлении
В Харьковской области поразили пункт временной дислокации ВСУ, сообщило подполье
«Вчера в течение дня ВСУ выпустили по населённым пунктам три, четыре, четыре, шесть и четыре снаряда соответственно. В результате обстрела в Алёшках два мирных жителя получили ранения», — сообщили в оперативных службах региона.
В ночь на 29 августа ВСУ продолжили обстрел гражданской инфраструктуры левобережья Днепра, выпустив из ствольной артиллерии 20 снарядов. Информация о жертвах среди населения и разрушениях уточняется.
Читайте также:
Посольство Мексики на Украине подтвердило смерть наемника, воевавшего за ВСУ
Боевики ВСУ похищают мирных жителей под Курском и вывозят их в неизвестном направлении
В Харьковской области поразили пункт временной дислокации ВСУ, сообщило подполье
Мира Полтева