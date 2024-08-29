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В результате обстрела ВСУ в Алешках пострадали два человека

29 августа 2024, 10:30
Фото: istockphoto / Standart

Фото: istockphoto / Standart

Два мирных жителя пострадали вчера в результате обстрела населенного пункта Алешки в Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщили в ТАСС.
Преступный киевский режим продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре населённых пунктов на левом берегу Днепра Херсонской области.

«Вчера в течение дня ВСУ выпустили по населённым пунктам три, четыре, четыре, шесть и четыре снаряда соответственно. В результате обстрела в Алёшках два мирных жителя получили ранения», — сообщили в оперативных службах региона.



В ночь на 29 августа ВСУ продолжили обстрел гражданской инфраструктуры левобережья Днепра, выпустив из ствольной артиллерии 20 снарядов. Информация о жертвах среди населения и разрушениях уточняется.

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