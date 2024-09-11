ВС РФ взяли в плен бойцов ВСУ в ходе контрнаступления под Курском

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Во время контрнаступления Вооруженных сил России в Курской области были взяты в плен украинские военнослужащие. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».
Согласно источнику, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен во время освобождения нескольких населенных пунктов, включая Гордеевку, Внезапное, Викторовку и Бяхово. На данный момент Министерство обороны России официально не подтвердило эту информацию.
10 сентября сообщалось о начале масштабного контрнаступления ВС РФ в Курской области, в результате которого российские войска зашли в Гордеевку, быстро вытеснив силы ВСУ из поселения.
Ранее сообщалось, что видеозапись штурма села Снагость в Курской области российскими десантниками появилась в Telegram-канале «Военный Осведомитель».
На кадрах видно, как колонна бронетехники, возглавляемая танком и боевой машиной десанта (БМД), двигается по дороге, затем выезжает на поле и врывается в населенный пункт.
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10 сентября сообщалось о начале масштабного контрнаступления ВС РФ в Курской области, в результате которого российские войска зашли в Гордеевку, быстро вытеснив силы ВСУ из поселения.
Ранее сообщалось, что видеозапись штурма села Снагость в Курской области российскими десантниками появилась в Telegram-канале «Военный Осведомитель».
На кадрах видно, как колонна бронетехники, возглавляемая танком и боевой машиной десанта (БМД), двигается по дороге, затем выезжает на поле и врывается в населенный пункт.
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Елена Перлова