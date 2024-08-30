Пленный ВСУ: Командиры скрывали перевозку солдат в Курскую область

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Украинский пленный Андрей Долгий рассказал, что украинское командование скрывало от военных, куда их отправляют. По словам Долгого, его направили в Курскую область. Об этом сообщили в РИА Новости.
«Писарь мне сказал: на пару дней или на три дня в командировку. Я думал, что меня отправят куда-то охранять что-то, и всё. Я даже не знал, что я в Курской области», — поделился Андрей.
Пленный узнал о своём местонахождении через два дня. Он понял, что воюет за 82-ю бригаду в Курской области. Только в этом районе она воюет. Из-за больших потерь в её составе командование перебрасывает сюда военнослужащих из других бригад, в том числе из Сумской области.
Также Андрей рассказал, что в ВСУ молодые военнослужащие без высшего образования могут легко стать офицерами, если у них есть деньги.
«Ему 25–26 лет, а он уже капитан или майор», — отметил военнопленный.
6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Они начали продвижение в 05:30 утра. Однако их наступление было остановлено.
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Мира Полтева