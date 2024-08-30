«Прихлопнули»: Военэксперт назвал версию про F-16, которая не выгодна ВСУ

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На Украине разгорелся скандал после крушения американского истребителя F-16. Существует множество версий по поводу причин уничтожения самолета.
Депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что украинские военные сами случайно сбили истребитель F-16 из американского зенитного комплекса. Посол по особым поручениям МИД РФ по украинским преступлениям Родион Мирошник назвал достойным началом уничтожение американского истребителя F-16 при помощи американской системы ЗРК Patriot и охарактеризовал случившееся, как «вундерваффе в руках бедуинов».
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что самая реальная версия — та, согласной которой самолет сбили Вооруженные силы РФ.
Он добавил, что вокруг случившегося большие споры, потому что F-16 были неоправданно распиарены.
Он добавил, что правда будет в руках комиссии и экспертов, которые посмотрят на самолет и проведут экспертизу осколков. Если, конечно, они будут заинтересованы в этом объективном решении, заключил Виктор Литовкин.
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Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что самая реальная версия — та, согласной которой самолет сбили Вооруженные силы РФ.
«Версий много. Самая реальная, на мой взгляд, что его сбили наши ребята. Украина подает это так, как ей выгодно. Не может же быть такого, что русские прихлопнули F-16 вместе с отвечающим за его подготовку летчиком сразу, как только он появился. Как-то не продается это в информационном пространстве, поэтому подавать надо так, что дружественным огнем из-за несовершенства управления связи, «свой» / «чужой» не поставили. Да, на войне бывает такое, но это говорит о большом разгильдяйстве и непрофессионализме», — заявил военный обозреватель.
Он добавил, что вокруг случившегося большие споры, потому что F-16 были неоправданно распиарены.
«Все этого ждали. F-16 — самолет неплохой, но он уже в подметки не годится нашим Су-30 и Су-35. Его легко можно сбить нашими зенитно-ракетными комплексами Тор-М2, Бук-М3, С-300, даже панцирями-С можно его сбивать. Но это же голливудская реклама: весь мир ополчился против России и солидарен с Украиной, поставляет им лучшее оружие, а потом оказывается, что самолеты старые, их никто не ремонтировал и не модернизировал. На тебе, боже, что мне не гоже. Стремление выдавать желаемое за действительное — это всегда на Украине, в США и Европе было», — сказал полковник в отставке.
Он добавил, что правда будет в руках комиссии и экспертов, которые посмотрят на самолет и проведут экспертизу осколков. Если, конечно, они будут заинтересованы в этом объективном решении, заключил Виктор Литовкин.
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Анастасия Бондарева