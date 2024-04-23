Российский военный рассказал, что ВСУ на границе маскируются под гражданских

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Военнослужащие ВСУ в приграничных районах часто маскируются под гражданских лиц. Они не носят военную форму и передвигаются не на военном транспорте, а на обычных легковушках.
Об этом рассказал командир орудия «Мста-Б», входящего в группировку прикрытия государственной границы РФ, с позывным Сова. Видео с его интервью распространило министерство обороны. По словам российского пограничника, украинские военные в настоящее время переодеваются в гражданскую одежду, маскируются, прячутся по посадкам.
Кроме того, рассказал Сова, солдаты ВСУ могут запускать беспилотники из обычных населённых пунктов, из частных домов. Российские расчёты быстро засекают момент старта дронов и передают артиллеристам сигнал на их уничтожение, заключил боец.
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Александр Бойцов