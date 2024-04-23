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Российский военный рассказал, что ВСУ на границе маскируются под гражданских

23 апреля 2024, 09:52
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Военнослужащие ВСУ в приграничных районах часто маскируются под гражданских лиц. Они не носят военную форму и передвигаются не на военном транспорте, а на обычных легковушках.


Об этом рассказал командир орудия «Мста-Б», входящего в группировку прикрытия государственной границы РФ, с позывным Сова. Видео с его интервью распространило министерство обороны. По словам российского пограничника, украинские военные в настоящее время переодеваются в гражданскую одежду, маскируются, прячутся по посадкам.

Кроме того, рассказал Сова, солдаты ВСУ могут запускать беспилотники из обычных населённых пунктов, из частных домов. Российские расчёты быстро засекают момент старта дронов и передают артиллеристам сигнал на их уничтожение, заключил боец.

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Названо место, где могут выставить трофейный Leopard 2
Депутат Журавлев: трофейный Leopard 2 стоит выставить в парке «Патриот»
23 апреля 2024, 10:36

Фото: iStock/Christiantdk

Трофейный немецкий танк Leopard 2, подбитый бойцами ВС РФ в зоне СВО, стоит выставить у немецкого посольства или в парке «Патриот». Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Я бы выставил трофейный Leopard 2 у немецкого посольства, чтобы люди, которые идут туда на работу, видели, как отплатила нам Германия за свое объединение, поставляя технику, из которой убивают россиян. Но и установка в парке «Патриот» — тоже неплохой вариант, особенно если танк найдет себе место среди других трофейных» — отметил Журавлев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, вскоре можно будет составить там хорошую коллекцию трофейного вооружения.

Журавлев также отметил, что вся западная техника и иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, будут уничтожены армией России.

Напомним, российские бойцы захватили наиболее мощную версию немецкого танка Leopard 2 из числа поставленных Украине.

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В ЛНР задержали украинца по подозрению в шпионаже
23 апреля 2024, 10:27

Фото: ФСБ России

В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, он передавал данные о местонахождении российских военных подразделений Вооруженным силам Украины (ВСУ).
По данным агентства, гражданин Украины собирал и передавал сведения о местонахождении военных частей России с целью оказания помощи украинским вооруженным формированиям. Он также фиксировал видео с передвижением российской военной техники в зоне военных действий. Его девушка помогала ему передавать секретную информацию ВСУ через телеграм-каналы.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

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Пленный: ВСУ обстреливали из минометов военных, которые шли сдаваться
23 апреля 2024, 10:12

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ обстреливали из минометов сослуживцев, которые шли сдаваться. Об этом рассказал РИА Новости пленный Андрей Бабенко.
«При очередном обстреле наших позиций мы спрятались в блиндаж, чтобы переждать удар, но штурмовая группа подобралась к нам и взяла нас в плен», — рассказал он.

Бабенко отметил, что военные Вооруженных сил Украины сложили оружие и вышли с поднятыми руками. Они хотели остаться в живых. Когда командование увидело, что они сдаются, по ним открыли огонь. Пленный отметил, что российские военные прикрыли сдавшихся от обстрела.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что некоторые украинские военнопленные просят российское гражданство. Он привел в пример бывшего бойца ВСУ, который добровольно сдался в плен и перешёл на сторону ВС РФ, после чего обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российский военный рассказал, что ВСУ на границе маскируются под гражданских

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#военные
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#всу
#вс рф
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«Аморальные ухищрения»: бойцы ВСУ придумали, как обманывать ВС РФ в Часове Яре
Марочко: ВСУ наносят на здания в Часове Яре ложные надписи о гражданских
23 апреля 2024, 09:57

Фото: iStock/zabelin

В городе Часов Яр на Донецком направлении украинские боевики идут на аморальные ухищрения и наносят на дверях подъездов и подвалов надписи о том, что там находятся мирные жители. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В населенном пункте Часов Яр украинские боевики начали массово наносить на входные двери подъездов и подвальных помещений предупреждения о том, что там находятся мирные граждане», — написал Марочко в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что чаще всего эта информация не соответствует действительности. Так украинские военные пытаются ввести в заблуждение российских бойцов и затруднить освобождение города.

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#военные
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Серия атак ВСУ в Работино и зачистка ВС РФ Очеретино: последние новости СВО
23 апреля 2024, 09:35

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Очеретино и продолжают зачистку. На Донецком направлении российской армии предстоит выбить противника из важных логистических точек. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где ВСУ пытаются атаковать, расскажет редакция «Радио 1».

Херсонское направление


Российская армия возобновила штурмовые действия в районе Крынок. По местам расположения противника ВС РФ активно применяют ФАБ с УМПК, идут взаимные артиллерийские обстрелы, сообщает телеграм-канал «Рыбарь».


Запорожское направление


ВСУ предприняли серию атак в районе Работино и северо-западнее Вербового. Все попытки наступления были отбиты. Существенных изменений на линии фронта нет.


Вдова погибшего колумбийского наёмника дала совет желающим воевать за ВСУ
Вдова погибшего колумбийского наёмника дала совет желающим воевать за ВСУ

Времевское направление


На Времевском направлении ВС России проводят активные действия у Старомайорского и Урожайного, возведенные с лета укрепрайоны ВСУ создают трудности при продвижении.

Донецкое направление


ВС РФ окончательно выбили украинский гарнизон из Новомихайловки. Встречные бои в Красногоровке, в районе Нетайлово и Уманского.

После закрепления в освобожденной на днях Новомихайловке следующей целью ВС России становятся Парасковиевка и Константиновка – важные логистические точки противника. Тяжелые бои идут на южной и восточной окраинах Красногоровки, ВСУ активно обороняются и работают с привлечением артиллерии.

Марочко рассказал о трудностях ВСУ в районах Сватово и Кременной
Марочко рассказал о трудностях ВСУ в районах Сватово и Кременной

Авдеевское направление


Западнее Авдеевки главным событием стала дерзкая атака ВС России, позволившая закрепиться в Очеретино. Предстоит еще зачистка населенного пункта и закрепление в нём. Вклинение в оборону противника составило до 5 км. Продолжаются бои у соседнего Новокалиново.

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Вдова погибшего колумбийского наёмника дала совет желающим воевать за ВСУ
23 апреля 2024, 09:21

Фото: istockphoto/breakermaximus

Тем, кто собирается отправиться повоевать в составе ВСУ на Украину следует предварительно хорошенько подумать. Потенциальным наёмникам не стоит ожидать лёгких денег от службы в украинской армии.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявила супруга погибшего наёмника из Колумбии по имени Лаура. Её муж не был ни военным, ни полицейским и не имел никакой специальной подготовки. По словам вдовы, его ослепила высокая зарплата — 15-20 миллионов песо (около пяти тысяч долларов США). На родине он таких денег заработать не мог.

Лаура возражала против поездки мужа на Украину, но переубедить его не смогла. После его гибели вдова долго не могла получить фотографии из морга, чтобы подтвердить личность мужа. Затем возникли сложности с перевозкой тела на родину для захоронения. Лаура призывает потенциальных наёмников хорошо подумать, прежде чем отправиться на Украину. Попасть туда легко, а вернуться гораздо сложнее, говорит она, в том числе и после смерти.

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Украинские военные специально занимают жилые дома в Орехове Запорожской области
Пленный: ВСУ специально занимают жилые дома в Орехове Запорожской области
23 апреля 2024, 09:21

Фото: iStock/Sinenkiy

Боец ВСУ, сдавшийся в плен под Работино, рассказал, что украинские военные специально занимают жилые дома в городе Орехов Запорожской области.
По словам военнопленного, его вместе с сослуживцами привезли в Орехов и поместили в подвал жилого дома. Он рассказал, что город почти полностью разрушен. При этом уцелевшие жилые дома, принадлежащие местным жителям, занимают украинские военные.

«Это были жилые дома в прошлом. Я слышал, что есть местные люди, сейчас еще живут в городе, в подвалах этих домов. Из подвалов не выходят, люди живут, не уезжают, хоть и дома разрушены», — цитирует РИА Новости украинского бойца.

Он также рассказал, что эти дома постоянно подвергаются российским обстрелам из-за того, что там находятся военные ВСУ, и армия России об этом знает.

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#всу
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ВС РФ взорвали наблюдательный пункт ВСУ возле Белгородской области
МО: ВС РФ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ возле Белгородской области
23 апреля 2024, 09:04

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские разведчики вычислили позиции и наблюдательный пункт ВСУ возле Белгородской области и уничтожили цели. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия государственной границы уничтожили позиции и наблюдательные пункты украинских террористических формирований в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что российские разведчики обнаружили позиции и наблюдательный пункт ВСУ возле границы с Белгородской областью. Они были уничтожены шквальным огнём.

Ранее Министерство обороны России также опубликовало кадры с транспортировкой и ремонтом трофейного танка Leopard, который был захвачен российскими военнослужащими на Авдеевском направлении.

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Марочко рассказал о трудностях ВСУ в районах Сватово и Кременной
23 апреля 2024, 09:01

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают серьёзные трудности в занятых ими сёлах на севере Луганской Народной Республики, в окрестностях Сватово и Кременной. Особенно в том, что касается логистики.
Об этом рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, за последнее время положение противника в районах населённых пунктов Стельмаховка, Мясожаровка, Надия, Макеевка и Невское значительно ухудшилось.

Дело в том, пояснил эксперт, что тактическое положение российских войск на этом участке таково, что имеется возможность контролировать основные пути снабжения и коммуникаций украинских боевиков. Это отрицательно сказывается на их логистике, так как затрудняет подвоз боеприпасов и снабжение продовольствием, делает почти невозможным ротацию войск. Также ухудшает ситуацию нехватка механиков-водителей и транспорта, заключил Марочко.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов
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