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ВС РФ нанесли поражение бригадам ВСУ в ряде населенных пунктов Курской области. Кроме того, российским войскам удалось достичь успеха на Херсонском и Угледарском направлениях. О последних событиях в зоне СВО на 23 октября расскажет «Радио 1».
Курская область
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В Минобороны России сообщили, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничной зоне Курской области, используя авиабомбы. По информации телеграм-канала «Рыбарь», на Курском направлении происходило отражение атаки ВСУ в районе Зеленого Шляха, а также бои велись в окрестностях Малой Локни.
«Российские войска успешно отразили атаку ВСУ на Зеленый Шлях, уничтожив несколько единиц техники и более десяти солдат противника. В Суджанском районе враг предпринял неудачные попытки продвинуться в районе Малой Локни и Суджи», — говорится в сообщении.Удары армейской авиации и артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники десяти формирований ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Дарьино, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Старая Сорочина и Черкасское Поречное.
В Сумской области ракетные войска атаковали районы сосредоточения и резервы семи бригад ВСУ в населенных пунктах Журавка, Катериновка, Краснополье, Павловка и Покровка.
Издание The Economist сообщает, что российская армия уже отбила 50% территорий в Курской области и может начать наступление на Запорожье.
«По словам высокопоставленного украинского чиновника, следующей целью России может стать Запорожье — крупный промышленный центр на юге Украины», — утверждает журнал.
Рогов: ВС России уничтожили штаб ГБР Украины в Запорожье
Херсонское направление
На Херсонском направлении российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками на правом берегу Днепра. В ответ противник усилил обстрелы левого берега, выпустив за последние сутки не менее 85 снарядов. В результате обстрелов в Новой Каховке, Днепрянах и Таврийске пострадали объекты энергетической инфраструктуры, местная администрация в селе Василевка также была подвержена атаке.
Запорожское направление
На Запорожском фронте продолжаются интенсивные бои в районе Каменского и его окрестностей. Сообщается о разрушении гаубицы ВСУ в поселке Степногорск, расположенном в двух километрах к северу от Каменского.
Противник продолжает обстреливать объекты в районе Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. В результате удара беспилотника была разрушена автозаправочная станция, что привело к гибели одного из её сотрудников.
Угледарское направление
На Угледарском направлении отмечаются положительные изменения: к западу от Максимильяновки российские войска продвинулись на 800 метров, освободив дачный поселок «Энергетик». Бои продолжаются в соседнем поселке «Машиностроитель», рядом с Курахово. В районе Катериновки ВС РФ продолжают оказывать давление на противника, зафиксировав продвижение на 500 метров вдоль лесополосы в направлении Елизаветовки. Вблизи Богоявленки идут ожесточенные бои.
Лиманское направление
С Лиманского направления поступило официальное сообщение об освобождении Новосадового, что может создать новые возможности для дальнейшего наступления российских войск в сторону Тернов. На Покровском направлении ситуация для украинского гарнизона, защищающего Селидово, ухудшается, поскольку российские войска атакуют с нескольких направлений.
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Подготовка удара по Санкт-Петербургу
22 октября шведский разведывательный самолет Gulfstream IV, а также американские Boeing RC-135V Rivet Joint и Bombardier Challenger 650 активно мониторили северо-западную границу России и Белоруссии. В то время как шведский самолет ограничивался полетами над Финляндией, американские летчики пролетали над Прибалтикой. Обычно подобные операции предшествуют атакам беспилотников.
Напомним, что 19 октября в небе над Санкт-Петербургом уже были зафиксированы сбитые украинские, а возможно, прибалтийские или финские дроны. Это может указывать на подготовку нового удара по Северной столице.
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