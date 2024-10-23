Подготовка удара по Санкт-Петербургу, атака в Курской области, бои в Судже: последние новости СВО

В ходе операции по освобождению Михайловки в Донецкой Народной Республике военнослужащие группировки войск «‎Центр» обнаружили двух наемников из Великобритании, находившихся в опорном пункте Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников, информирует МО РФ.