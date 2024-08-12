Пленный ВСУ Полторацкий назвал нападение на Курскую область бесцельным

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Боевик ВСУ, взятый в плен ВС РФ в Беловском районе Курской области, заявил о бесцельности атаки на регион и призвал своих сослуживцев сложить оружие и разойтись, его слова передает РИА Новости.
«Это все фигня, эта вся затея, война между Украиной и Россией не нужна. Только два русских народа убивают друг друга — и все. Это надо заканчивать. Ребята, кто меня смотрит, заканчивайте. Складывайте оружие и просто уходите», — заявил Полторацкий.
Ранее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что задержан военнослужащий 80-й бригады ВСУ в Беловском районе Курской области. В ходе допроса военнопленный рассказал, что командование приказало в случае сопротивления со стороны мирных жителей расстреливать всех на месте.
Он также рассказал, что в нападении на Курскую область в рядах ВСУ приняли участие наемники из Франции, Польши и Великобритании. Изначально перед украинскими боевиками стояла задача дойти до Курска и Белгорода.
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Элина Позднякова