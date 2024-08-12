Появилось видео допроса пленённого в Курской области боевика ВСУ

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ФСБ опубликовала кадры с боевиком ВСУ, попавшим в плен ВС РФ в Беловском районе Курской области. Видео демонстрирует РИА Новости.
Ранее в пресс-службе ФСБ России сообщили, что задержан военнослужащий 80-й бригады ВСУ в Беловском районе Курской области. В ходе допроса военнопленный рассказал, что командование приказало в случае сопротивления со стороны мирных жителей расстреливать всех на месте.
Он также рассказал, что в нападении на Курскую область в рядах ВСУ приняли участие наемники из Франции, Польши и Великобритании. Изначально перед украинскими боевиками стояла задача дойти до Курска и Белгорода.
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Элина Позднякова