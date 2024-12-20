Взвод ВСУ под видом бойцов ВС РФ расстреливал мирных жителей Курской области

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Военнопленный боец ВСУ Богдан Никитченко рассказал, что украинский взвод пулемётчиков под видом российских военных расстреливал мирных жителей в Курской области. Кадры с его рассказом представила пресс-служба Минобороны России.
Пленный рассказал, что взвод пулемётчиков ВСУ, в составе которого было порядка десяти человек, заходил в российские населённые пункты и расстреливал мирных жителей и военных под видом бойцов ВС РФ.
Также солдат подчеркнул, что командование ВСУ в настоящее время отправляет в Курскую область «всех, кого можно нагнать», поскольку армия не может удержать занятые позиции.
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Анастасия Чинкова