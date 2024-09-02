Пленный ВСУ раскрыл новые подробности атаки на Курскую область

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Командование ВСУ, участвовавшие во вторжении в Курскую область, скрывали от своих подчиненных, где они находятся, чтобы солдаты не разбежались. Об этом рассказал украинский военнопленный Андрей Анисимов, видео допроса опубликовало Минобороны РФ.
«То, что он (командир – ред.) знал – это точно. Но нам этого не говорил. Видимо, боялся, что мы разбежимся», — сказал Анисимов в видеоролике, распространенном российским Минобороны.
Кроме того, он рассказал о случаях расстрела украинских мобилизованных, которые не хотели ехать на бронеавтомобиле «Козак» для выполнения задач в Курской области.
Пленный уточнил, что его подразделение должно было пройти деревню в курском приграничье и окопаться там. Украинцам запретили контактировать с местными жителями, а в случае их сопротивления было приказано расстреливать на месте.
При этом БМП с Анисимовым попала под российский огонь уже через 100 метров после пересечения границы, всего было два попадания. Его сослуживцы погибли, а сам Анисимов был ранен, после чего сдался в российский плен.
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Элина Позднякова