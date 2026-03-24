Российская ПВО уничтожила 55 украинских БПЛА ночью 24 марта
Силы ПВО сбили 55 вражеских БПЛА над регионами России в ночь с 23 на 24 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.
Беспилотники перехватили над территориями Московского региона, Крыма, Курской, Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской и Липецкой областей, а также над акваторией Черного моря.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что украинские дроны-камикадзе атаковали пассажирский автобус в селе Демьянки Стародубского района. От удара пострадали водитель и два пассажира.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
