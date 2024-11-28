Пленный ВСУ рассказал, как просидел трое суток в «норе»

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Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Борисов рассказал, как просидел трое суток в «норе» на разбитой позиции после угроз командира забросать его гранатами, если посмеет выйти. Об этом сообщили в Минобороны России.
По словам пленного, представители украинского военкомата «арестовали» его, когда он выходил из магазина, насильно посадили в машину и повезли на медкомиссию. Утверждается, что подписи за всех врачей поставил один медицинский работник.
Затем Борисова повезли на обучение, откуда он попал в 17-ю танковую бригаду. Примечательно, что танков в бригаде не оказалось, по этой причине его направили на службу в пехоту. Так же насильно украинского бойца завели на уже разбитую позицию. Он пояснил, что просидел в «норе» почти трое суток, из-за угроз расстрела, однако потом не выдержал и сдался.
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Екатерина Коршунова