ТАСС: в Курской области сдались в плен 22 солдата ВСУ

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Военнослужащие ВСУ массово сдаются в плен в Курской области. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Согласно информации источника, оружие сложила группа из 22 украинских боевиков. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее пленный украинский военный Александр Михалко рассказал, что некоторых мобилизованных в ВСУ во время учения привозили на полигон на автобусе, так как они не могут ходить из-за проблем со здоровьем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Ранее пленный украинский военный Александр Михалко рассказал, что некоторых мобилизованных в ВСУ во время учения привозили на полигон на автобусе, так как они не могут ходить из-за проблем со здоровьем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова