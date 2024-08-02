Пленный ВСУ рассказал о гибели четырех украинских саперов при попытке разобрать мину

Фото: iStock/Irina Piskova
Взятый в плен украинский пехотинец Альберт Григорович рассказал, что четверо саперов ВСУ попытались разобрать в гараже советскую противотанковую мину и подорвались на ней. Об этом пишет ТАСС.
Инцидент произошел в одном из населенных пунктов подконтрольной Вооруженным силам Украины части ДНР. По словам пленного, военные выпили и решили разобрать советскую противотанковую мину ТМ-62, она сдетонировала.
По его словам, среди боевиков ВСУ часто встречается злоупотребление алкоголем и наркотиками на передовой. Марихуану и синтетические наркотики военные привозят с собой из отпусков. Обычно в наказание за это солдат избивали и отправляли в карцер в среднем на неделю, заключил Григорович.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В сети появилось видео удара Су-34 по складу боеприпасов ВСУ в районе Очакова
Три добровольца отбили штурм боевиков ВСУ
«Яга» становится бесшумной: Боец ВС РФ рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром
«Весь гараж взлетел на воздух. Четыре бойца погибли», — поделился он.
По его словам, среди боевиков ВСУ часто встречается злоупотребление алкоголем и наркотиками на передовой. Марихуану и синтетические наркотики военные привозят с собой из отпусков. Обычно в наказание за это солдат избивали и отправляли в карцер в среднем на неделю, заключил Григорович.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
В сети появилось видео удара Су-34 по складу боеприпасов ВСУ в районе Очакова
Три добровольца отбили штурм боевиков ВСУ
«Яга» становится бесшумной: Боец ВС РФ рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром
Дарья Осипова