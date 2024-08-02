«Яга» становится бесшумной: Боец ВС РФ рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром

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Украинские военные на Угледарском направлении начали использовать новую версию «‎Бабы-яги». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полевого медика подразделения Барс-23 «Орел» с позывным Студент.