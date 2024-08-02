«Яга» становится бесшумной: Боец ВС РФ рассказал о новой хитрости ВСУ под Угледаром

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Украинские военные на Угледарском направлении начали использовать новую версию «Бабы-яги». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на полевого медика подразделения Барс-23 «Орел» с позывным Студент.
По его словам, дрон используют для сброса снарядов, мин и самодельной взрывчатки на позиции.
Дрон «Баба-Яга» — беспилотный летательный аппарат ВСУ. Изначально эти аппараты были сельскохозяйственными беспилотниками, но украинские военные переделали их под боевые задачи и теперь используют для нападения на российские объекты. Такие БПЛА отличает большой размер, характерный шум пропеллеров и небольшая скорость полета.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Раньше они сильно шумели из-за мотора, поэтому были довольно уязвимой целью, которую легко заметить. Теперь стали присоединять к ним аккумуляторы. Да, сокращается полезная нагрузка, но сама «Яга» становится почти бесшумной», — объяснил он.
Дрон «Баба-Яга» — беспилотный летательный аппарат ВСУ. Изначально эти аппараты были сельскохозяйственными беспилотниками, но украинские военные переделали их под боевые задачи и теперь используют для нападения на российские объекты. Такие БПЛА отличает большой размер, характерный шум пропеллеров и небольшая скорость полета.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова