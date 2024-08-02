В сети появилось видео удара Су-34 по складу боеприпасов ВСУ в районе Очакова

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по складу боеприпасов 35-й бригады морской пехоты боевиков ВСУ в районе населенного пункта Очаков Николаевской области. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
Сообщается, что вскрыла местоположение склада воздушная разведка. Удар был нанесен полным комплектом ФАБ-250 УМПК. В результате украинские боевики лишились возможности наносить удары по гражданским объектам Крыма.
По данным канала, 35 бригада морской пехоты ВСУ ранее действовала в Крынках, однако под плотным давлением российских военных «убыла на доукомплектование» в постоянный пункт дислокации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Три добровольца отбили штурм боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По данным канала, 35 бригада морской пехоты ВСУ ранее действовала в Крынках, однако под плотным давлением российских военных «убыла на доукомплектование» в постоянный пункт дислокации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Три добровольца отбили штурм боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова