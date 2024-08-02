Три добровольца отбили штурм боевиков ВСУ

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Доброволец ВС РФ с позывным Тринадцатый рассказал, что он и два сослуживца отбили штурм ВСУ. Об этом пишет «Аргументы и факты».
«В 22-м году, скажу честно, нас сильно потрепали. Нам приказали прикрывать армейцев, потому что немцы шли за ними по пятам. Наши, вроде, прошли, никого нет. И тут как начали нас долбать украинские вертушки», — поделился он.
По словам добровольца, они думали, что погибнут. В разговоре по рации с командованием выяснилось, что другие подразделения отошли, а он и два сослуживца остались сидеть «в опорнике», рассказал военный.
Отступать было поздно, поэтому они начали в ячейках собирать патроны, гранаты и прикидывать, где лучше пулемет поставить, а где разместиться с автоматами.
Тринадцатый пояснил, что паники не было, решили воевать. Командование предупредило о передвижениях ВСУ, которые были отсечены огнем пулемета. После этого на помощь подошли другие российские военнослужащие, добавил он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова