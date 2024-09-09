Пленный ВСУ рассказал о подвигах ВС РФ в зоне СВО

В Подмосковье с 1 июня по договорённости с Минобороны начали комплектовать контрактниками Первую Танковую армию. Подписавшие контракт в регионе могут рассчитывать на единовременную выплату в 1 млн. 905 тыс. рублей – 1,505 млн из регионального бюджета и 400 тыс – от Минобороны. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, проверивший работу Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе.