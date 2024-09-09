Пленный ВСУ рассказал о подвигах ВС РФ в зоне СВО

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Российские разведчики на запорожском направлении, рискуя жизнью, смогли вывести украинских военных, сдавшихся в плен, в безопасное место. Об этом журналистам рассказал пленный боевик ВСУ.
Он рассказал, что на позиции его части зашли российские военные и начали стрелять, тогда вся группа ВСУ сдалась в плен. По словам военнопленного, российские бойцы приняли их нормально и даже вместе пили чай.
По его словам, в его группе были раненые, всем оказали медицинскую помощь, а одному увезли на операцию. Пленный подчеркнул, что российские бойцы приняли их нормально.
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«Мы подождали разведку и российская разведка рисковала собой, лишь бы провести нас в свою часть. Начали бомбить дроны. Я спрашиваю: это ваши или наши? Мне говорят – это ваши… Все-таки российские разведчики дошли с нами до конца», — рассказал пленный.
По его словам, в его группе были раненые, всем оказали медицинскую помощь, а одному увезли на операцию. Пленный подчеркнул, что российские бойцы приняли их нормально.
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Элина Позднякова