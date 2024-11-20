Пленный ВСУ рассказал о психических расстройствах военных

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Некоторые украинские военные, привлекающиеся к подготовке мобилизованных на полигонах, из-за психических расстройств не имеют права брать в руки оружие. Об этом рассказал военный ВСУ Александр Рафалюк, сдавшийся в плен в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
Рафалюк рассказал, что серьезные психические отклонения он заметил даже у инструкторов ВСУ, готовивших новобранцев. По словам украинского пленного, также были люди, которым запрещалось выдавать оружие.
Уже на линии боевого соприкосновения украинская сторона нанесла несколько ударов дронами по своим войскам «для того, чтобы было меньше пленных ВСУ», заключил Рафалюк.
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Екатерина Коршунова