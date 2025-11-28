Пленный ВСУ рассказал об обучении от французских военных
Пленный военнослужащий Виталий Кропивницкий рассказал о своем опыте обучения в рядах украинской армии. Два француза провели лишь одно занятие, на котором объяснили основы работы с минами, гранатами и взрывными устройствами. Об этом пишет РИА Новости.
Мужчина, как и многие его товарищи, столкнулся с тяжелыми условиями на фронте. Он отметил, что командование не заботится о раненых, и солдаты часто остаются на поле боя без помощи. В результате солдат принял решение сохранить свою жизнь и сдался в плен.
Ситуация на линии соприкосновения остается критической, и потери среди украинских военных растут.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: