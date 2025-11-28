Пленный ВСУ рассказал об обучении от французских военных

28 ноября 2025, 08:30

Фото: iStock/Sinenkiy

Пленный военнослужащий Виталий Кропивницкий рассказал о своем опыте обучения в рядах украинской армии. Два француза провели лишь одно занятие, на котором объяснили основы работы с минами, гранатами и взрывными устройствами. Об этом пишет РИА Новости.