Пленный ВСУ: разведчиков готовили к вторжению в Курскую область в здании школы

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Пленный водитель 9-й разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины Михаил Шкода, рассказал о подготовке разведчиков перед нападением на Курскую область, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что обучение проходило в учебном центре разведки, расположенном в селе Корчак Житомирской области, в здании бывшей школы. Шкода провел там около двух месяцев, занимаясь как в классах, так и на полигоне.
По словам Шкоды, во время подготовки к вторжению в Курскую область разведчики отрабатывали навыки ориентирования на местности, форсирования рек, стрельбы в движении и прыжков с парашютом. Он также подчеркнул, что задача заключалась не в вступлении в бои, а в быстром прорыве на глубину территории с ожиданием подтягивания основных сил.
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«В селе Корчак, недалеко от Житомира, находился 199-й центр разведки. Мы жили в обычной двухэтажной школе и активно тренировались», — рассказал он.
По словам Шкоды, во время подготовки к вторжению в Курскую область разведчики отрабатывали навыки ориентирования на местности, форсирования рек, стрельбы в движении и прыжков с парашютом. Он также подчеркнул, что задача заключалась не в вступлении в бои, а в быстром прорыве на глубину территории с ожиданием подтягивания основных сил.
«Приказ был: «Ваша задача — быстро прорваться как можно дальше», — добавил он.
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Анастасия Хохлова