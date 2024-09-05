Пленный разведчик рассекретил план нападения ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали продвинуться как можно дальше в Курской области, избегая прямых боевых столкновений. Об этом сообщил пленный украинский разведчик Михаил Шкода.
Шкода, первым входивший в регион, рассказал в интервью РИА Новости, что военные получили приказ быстро двигаться вперед, не останавливаясь.
Наступление должно было идти в сторону Курска по фронту шириной 20-30 километров. По словам разведчика, в операции должны были участвовать четыре бригады ВСУ.
Ранее другой пленный, Антон Фурдаленко, рассказал, что Вооруженные силы России подбили украинскую технику на границе с Курской областью.
Ранее сообщалось, что эвакуировавшаяся из приграничного поселка Коренево в Курской области беженка Галина Малеева поделилась воспоминаниями о зверствах, совершенных военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в занятых ими селах.
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«Это была разведка. Нам сказали: "Ваша задача — быстро прорваться. Чем дальше заедете, тем лучше, а за вами подтянутся основные силы"», — раскрыл он детали плана.
Наступление должно было идти в сторону Курска по фронту шириной 20-30 километров. По словам разведчика, в операции должны были участвовать четыре бригады ВСУ.
Ранее другой пленный, Антон Фурдаленко, рассказал, что Вооруженные силы России подбили украинскую технику на границе с Курской областью.
Ранее сообщалось, что эвакуировавшаяся из приграничного поселка Коренево в Курской области беженка Галина Малеева поделилась воспоминаниями о зверствах, совершенных военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в занятых ими селах.
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Елена Перлова