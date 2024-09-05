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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в украинской армии наемников становится больше, чем украинцев. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, на Украине наблюдается растущее количество военных наемников, что свидетельствует о том, что украинские силы ослабевают и желающих участвовать в боевых действиях становится все меньше.
Сальдо добавил, что Запад выделяет финансирование, чтобы заполнить «пробелы» в рядах украинской армии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в городе Очаков Николаевской области несколько баз обучения, где преподают иностранные инструкторы, готовят десант Вооруженных сил Украины для форсирования Днепра.
На территории Российской Федерации в Курской области воюют наемники из Новой Зеландии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Среди украинских солдат все меньше и меньше именно самих украинских жителей оставшейся территорий Украины, которые хотели бы воевать», — сказал он.
Сальдо добавил, что Запад выделяет финансирование, чтобы заполнить «пробелы» в рядах украинской армии.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в городе Очаков Николаевской области несколько баз обучения, где преподают иностранные инструкторы, готовят десант Вооруженных сил Украины для форсирования Днепра.
На территории Российской Федерации в Курской области воюют наемники из Новой Зеландии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова