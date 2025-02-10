Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

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В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Семь вражеских БПЛА были сбиты над Краснодарским краем, три – над Брянской областью, два – над Ростовской областью, один – над Белгородской областью, один – над Курской областью и один – над Республикой Крым. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Солдат ВС РФ, заместитель командира роты отряда БАРС-32 Сергей Вол закрыл собой сослуживца от обстрела ВСУ, тем самым принял на себя удар осколков от украинского боеприпаса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Солдат ВС РФ, заместитель командира роты отряда БАРС-32 Сергей Вол закрыл собой сослуживца от обстрела ВСУ, тем самым принял на себя удар осколков от украинского боеприпаса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова