Пленный ВСУ Сергей Беляков рассказал о причинах своей службы и условиях в армии
В недавнем интервью, опубликованном Минобороны России, пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Беляков поделился своими мотивами для подписания контракта и условиями службы в армии. По его словам, он решил воевать после того, как «опустили» его в тюрьме, где он провел три срока.
Беляков отметил, что во время своего третьего срока он был вынужден выполнять работу уборщика и «мальчика на побегушках», что не устраивало его. Он также упомянул, что подписал контракт с надеждой на полную амнистию и возможность начать жизнь с чистого листа. В результате он попал в 72-ю бригаду.
Сергей рассказал о своем командире, майоре Андрее Касовском, который, по его словам, часто злоупотребляет алкоголем и физически наказывает подчиненных за свои неудачи. Беляков также отметил, что большинство его сослуживцев были людьми с криминальным прошлым, наркоманами и алкоголиками, которых командование отправляет на фронт, считая, что их легко заменить.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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