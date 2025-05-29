Пленный ВСУ Сергей Беляков рассказал о причинах своей службы и условиях в армии

29 мая 2025, 08:36

Пленный Беляков: большинство сослуживцев были людьми с криминальным прошлым

Фото: iStock/Irina Piskova

В недавнем интервью, опубликованном Минобороны России, пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Беляков поделился своими мотивами для подписания контракта и условиями службы в армии. По его словам, он решил воевать после того, как «опустили» его в тюрьме, где он провел три срока.