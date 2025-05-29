Собянин: ПВО уничтожила три беспилотника, атаковавших Московский регион
Средства ПВО Минобороны РФ уничтожили три беспилотника, которые атаковали Московский регион. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, атаковавших Московский регион. По предварительной информации серьёзных повреждений и пострадавших нет», — пишет Собянин в своем telegram-канале.
Глава Москвы отметил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Предварительно, пострадавших и разрушений удалось избежать.
Напомним, что в ночь на 28 мая Москва подверглась атаке свыше 30 беспилотников. К тому же БПЛА были замечены в Тульской, Рязанской и Липецкой областях.