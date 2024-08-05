Военная операция продолжается. В России по-прежнему допускают возможность дипломатического решения конфликта. Однако Киев не готов идти на компромиссы с Москвой. Все украинские солдаты, находящиеся в местах лишения свободы, будут переведены на гауптвахты для «обучения» и отправки на передовую. Вооруженные силы России продолжают успешно продвигаться вперед. Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Новосёловка Первая в Донецкой Народной Республике (ДНР).