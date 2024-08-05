Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko
Так называемый Русский добровольческий корпус (РДК)*, воюющий на стороне Киева, состоит из украиноязычных боевиков. Об этом рассказал ТАСС пленный ВСУ Владислав Спицкий, добровольно сдавшийся в районе Торецка. По его словам, новобранцев в этом подразделении обучают американские инструкторы, в основном женщины.
Пленный пояснил, что впервые столкнулся с РДК* в 2024 году, когда его отправили на обучение в город Сумы.
Ранее другой украинский военнопленный рассказал, что его мобилизовали под Одессой за один неполный день и даже без выяснения личности. По его словам, комиссия прошла «буквально за пять минут».
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«В 2024 году нас кинули в 53-ю бригаду и перевели в Сумы на обучение. <...> Там был Русский добровольческий корпус. Я так и не понял, почему так называется, просто все разговаривают на чистом украинском языке», — пояснил Спицкий.
Ранее другой украинский военнопленный рассказал, что его мобилизовали под Одессой за один неполный день и даже без выяснения личности. По его словам, комиссия прошла «буквально за пять минут».
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Данил Пономарев