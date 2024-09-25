Появилась информация о том, что на север ЛНР прибыло пополнение ВСУ

Фото: istock/Olena_Z
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что на север ЛНР переброшено подготовленное иностранными инструкторами пополнение Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, противник усиливает свои позиции на сватовско-кременской участке. До ста украинских военнослужащих прибыло в Андреевку, Новомихайловку и Дружелюбовку. Он отметил, что обучение они проходили на одном из полигонов на западе Украины, которое шло около трех месяцев и проводилось западными инструкторами.
Марочко отметил, что главная задача, которая стоит перед украинским командованием, — это усиление подразделений Вооруженных сил Украины в районе Невского и Макеевки. По его словам, эти сводные отряды должны стабилизировать фронт, а также уменьшить количество самовольного оставления позиций бойцами ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб при освобождении родной земли
Украинские дроны атаковали ночью два российских региона
Украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в Курскую область прямо с полигонов
Марочко отметил, что главная задача, которая стоит перед украинским командованием, — это усиление подразделений Вооруженных сил Украины в районе Невского и Макеевки. По его словам, эти сводные отряды должны стабилизировать фронт, а также уменьшить количество самовольного оставления позиций бойцами ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Ушедший на фронт учитель истории из Курска погиб при освобождении родной земли
Украинские дроны атаковали ночью два российских региона
Украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в Курскую область прямо с полигонов
Дарья Осипова