Пленный ВСУ заявил о готовности украинцев направить орудия в сторону Киева

Фото: iStock/Diy1
Солдаты ВСУ, находящиеся в зоне боевых действий, близки к перевороту и готовы развернуть оружие в сторону Киева. Об этом рассказал пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ярослав Диденко, его слова передает ТАСС.
«Так оно и будет, что будет идти переворот у нас. Сейчас в Украине людей хватают на улице, уже невыносимо. Людей просто вылавливают вот так, где хочется — с домов забирают, с работы забирают, из магазинов людей забирают. У ребят терпение скоро лопнет, и уже свои ребята пойдут на Киев наводить там порядки. Уже готовы», — заявил Диденко.
По его словам, военнослужащим стоит отказываться от участия в боях и бунтовать против насильной мобилизации, которая приводит к смерти. Пленный отметил, что ни для кого не является секретом тот факт, что продолжением конфликта украинское руководство зарабатывает большие деньги.
Диденко добровольно сдался в российский плен под Угледаром в начале сентября. Его группа была окружена и приняла решение сложить оружие.
Читайте также:
Солдат ВСУ заявил, что сдался в плен от безысходности
Пленный Шевченко заявил, что хотел сбежать из ВСУ в первый день
Пленный боевик ВСУ рассказал, сколько длится обследование при мобилизации
Элина Позднякова