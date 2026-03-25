Пленный ВСУ Журба оказался на передовой с вырезанными кишками и без ноги
Украинский военнослужащий Николай Журба, попавший в плен в Сумской области, поделился своей историей. Он оказался на передовой, несмотря на серьезные травмы: вырезанные из-за перитонита кишки, пробитое легкое и оторванную ногу. Об этом пишет РИА Новости.
«Мне говорили, что если буду служить, то только в тыловых частях», — отметил он.
Журба рассказал, что в феврале 2025 года его привезли в Хорошевку под Винницей. Ему обещали службу в безопасной части. Однако через две недели после прибытия отправили на слаживание, а затем на передовую в Сумскую область. Первый выход состоялся через девять дней. Во время службы у него возникли проблемы с пластиной на месте поврежденной ноги.
«Повезли меня в больницу. Замполит забрал мой документ, но там штамп не поставили», — добавил он.
В итоге Журба сдался в плен российским войскам в районе Краснополья.