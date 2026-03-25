ВСУ стали производить боевые БПЛА прямо в квартирах жилых домов

25 марта 2026, 14:43

Военэксперт Кнутов: ВСУ стали производить дроны в квартирах жилых домов

Фото: iStock/MiriamPolito

ВСУ начали размещать производство беспилотников прямо в квартирах жилых домов, поэтому уничтожение таких мест сборки является проблематичным для ВС РФ. Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.





По его словам, украинские боевики собирают беспилотные летательные аппараты, особенно небольшие, которые используются на поле боя, под прикрытием живого щита из мирного населения.





«Украина что сейчас сделала? Она так называемый использует народный ВПК, когда сборка дронов осуществляется в квартирах жилых домов либо в подвалах жилых домов, которые переоборудованы под сборочные цехи», — сказал Кнутов «Газете.Ru».