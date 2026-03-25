«Ответит вся цепочка»: Попытку ВСУ атаковать Санкт-Петербург назвали терактом в России

Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал атаку Вооруженных сил Украины на Санкт-Петербург террористическим актом. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».



По словам парламентария, за произошедшее должны понести ответственность все, кто был причастным к организации удара. Ранее сообщалось, что в ночь на 25 марта российские регионы подверглись одной из самых масштабных атак беспилотников за последний год. По данным властей, над территорией страны уничтожили почти 400 дронов.

«Налет на Санкт-Петербург — это террористический акт, за который ответит вся цепочка, которая участвовала в этой истории», — сказал Колесник.

В числе целей оказалась Ленинградская область. Говорилось об атаке на Кронштадт, а также о налете на Усть-Лугу — крупнейший порт на Балтийском море. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в результате атаки в Кронштадте повреждения получили несколько жилых домов. По его словам, обошлось без пострадавших.
Никита Кротов

