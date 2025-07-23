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ВСУ еще до начала СВО обворовывали жителей Курахово в ДНР

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинские солдаты еще до начала спецоперации обворовывали жителей Курахово в Донецкой Народной Республике. Этим поделились жители города Виталий и Сергей.



Как рассказали мужчины агентству РИА Новости, украинские солдаты забирали мебель, технику, снимали ворота. Все награбленное они отправляли по почте себе домой.

Сергей отметил, ворота были сняты у его соседей. Самому мужчине удалось сохранить свое имущество благодаря тому, что он не оставлял дом вместе с семьей.

Виталий рассказал, когда ВСУ узнавали, что житель за Россию, то тогда ему взламывали дом, где жили и гадили.

Иван Мусатов

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