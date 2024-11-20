Российские штурмовики прорвали оборону ВСУ в Часов Яре и закрепились в центре города

Фото: iStock/Evgeny555
Бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Часов Яре и закрепились на позициях в центре города. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«За несколько последних суток ВС РФ удалось осуществить успешные штурмовые действия в населенном пункте Часов Яр. Прорвав оборонительную линию ВСУ, наши войска от северо-восточной окраины города продвинулись на 1,5 км», — написал Марочко в своем Telegram-канале.По его словам, ВС РФ закрепились в районе административных зданий в центральной части города. Марочко также отметил, что одновременно с этим российские штурмовики начали обходить позиции ВСУ по флангам в северной и южной части Часов Яра.
При этом украинское командование предпринимает различные попытки стабилизировать ситуацию, однако боевикам ВСУ для этого не хватает ресурсов, а также личного состава.
Читайте также:
Снайпер рассказал, кто на самом деле удерживает Курахово
«Волчья охота»: войска РФ задействовали особую тактику боя под Курахово
Диверсионная группа из иностранцев уничтожена в Брянской области
Элина Позднякова