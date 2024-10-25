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Командование Вооруженных Сил Украины (ВСУ) отказало своим пленным бойцам в эвакуации из Курской области, сообщает «Shot».
При отражении семи контратак ночью 25 октября ВС РФ удалось взять четверых пленных солдат ВСУ. Часть из них оказались выходцами из колоний строгого режима, другие – мобилизованные.
Командование отправило их на штурм в качестве пушечного мяса, сообщают пленные украинцы. Оно также отказало им в эвакуации из зоны боевых действий.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. В приграничных окрестностях до сих пор ведутся бои. В Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции. Также 10 сентября поступила информация, что в приграничье Вооруженные силы Российской Федерации начали масштабное контрнаступление.
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Командование отправило их на штурм в качестве пушечного мяса, сообщают пленные украинцы. Оно также отказало им в эвакуации из зоны боевых действий.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. В приграничных окрестностях до сих пор ведутся бои. В Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции. Также 10 сентября поступила информация, что в приграничье Вооруженные силы Российской Федерации начали масштабное контрнаступление.
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Ольга Енгалычева