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Пленным бойцам ВСУ отказали в эвакуации из Курской области

Shot: Пленным солдатам ВСУ отказали в эвакуации из Курской области
25 октября 2024, 12:50
Фото: iStock/ Olena_Z

Фото: iStock/ Olena_Z

Командование Вооруженных Сил Украины (ВСУ) отказало своим пленным бойцам в эвакуации из Курской области, сообщает «Shot».
При отражении семи контратак ночью 25 октября ВС РФ удалось взять четверых пленных солдат ВСУ. Часть из них оказались выходцами из колоний строгого режима, другие – мобилизованные.

Командование отправило их на штурм в качестве пушечного мяса, сообщают пленные украинцы. Оно также отказало им в эвакуации из зоны боевых действий.



Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. В приграничных окрестностях до сих пор ведутся бои. В Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции. Также 10 сентября поступила информация, что в приграничье Вооруженные силы Российской Федерации начали масштабное контрнаступление.

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ВС РФ сделали стремительный рывок и прорвали оборону ВСУ на Времевском направлении
Рогов: ВС РФ прорвали оборону ВСУ севернее и северо-западнее Левадного
25 октября 2024, 13:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ прорвали оборону ВСУ севернее и северо-западнее села Левадное на Времевском направлении Запорожской линии фронда, отбросив украинских военных и продвинувшись вперёд более чем на километр. Об этом председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее, в середине октября, стало известно об освобождении населённого пункта Левадное на северо-востоке Запорожской области. Это удалось сделать благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск «Восток».

По словам Рогова, российским бойцам удалось одним стремительным рывком прорваться вперёд на более чем километр и сдвинуть тем самым оборону противника, который был вынужден отступить.

В настоящее время бойцы ВС РФ окапываются на новых позициях и закрепляют достигнутый успех.

Рогов напомнил, что продвижение на данном участке фронта позволит ВС РФ взять под контроль трассу снабжения группировок ВСУ между Ореховским и Времевским направлениями Запорожского фронта.

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Ракета «Кинжал» — российская угроза: применение на СВО, реакция Запада, основные характеристики
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Ракета «Кинжал» — российская угроза: применение на СВО, реакция Запада, основные характеристики
25 октября 2024, 12:18

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» представляет собой одно из самых эффективных современных видов вооружения. Эти быстрые и высокоманевренные ракеты практически не обнаруживаются радарами. На данный момент их перехват возможен лишь теоретически.
Основные технические характеристики и особенности гиперзвуковой ракеты «Кинжал» читайте в материале «Радио 1».

История создания ракеты «Кинжал»

Разработка российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» началась в конце 1990-х — начале 2000-х годов. По данным СМИ, конструкторы решили использовать сверхзвуковой истребитель МиГ-31 в качестве носителя и разгонной ступени для аэробаллистической ракеты.

Предполагается, что основой для «Кинжала» послужила другая известная разработка — ракета «Искандер-М». Это решение позволило значительно сократить сроки создания нового воздушного гиперзвукового оружия.

Впервые общественность узнала о «Кинжале» 1 марта 2018 года, когда президент России Владимир Путин объявил о создании «высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса, не имеющего мировых аналогов».

Он сообщил, что испытания комплекса прошли успешно и с 1 декабря 2017 года «Кинжал» начал нести опытно-боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа.

Максимальная скорость ракеты «Кинжал»

Полутонные ракеты способны преодолевать расстояние свыше двух тысяч километров со скоростью до 12 Махов, что соответствует почти 15 тысячам километров в час.

Эта впечатляющая скорость значительно увеличивает их проникающую способность.

Они могут эффективно уничтожать не только современные военные корабли противника, но и любые хорошо защищенные цели на земле.

Фото: istockphoto/aapsky

Основные характеристики ракеты «Кинжал»

Точные технические и боевые характеристики гиперзвукового комплекса «Кинжал» находятся под грифом секретности.

Однако некоторые общедоступные данные о новейшем гиперзвуковом оружии России были опубликованы в СМИ, но отметим, что они не являются конкретными.

  • Максимальная дистанция полета ракеты «Кинжал»

Комплекс способен поражать цели на расстоянии от 2000 до 3000 километров, что обеспечивает ему значительное стратегическое преимущество.

  • Радиус поражения ракеты «Кинжал»

Радиус поражения «Кинжала» составляет около 2000 километров, что позволяет ему эффективно действовать против как наземных, так и морских объектов противника.

  • Вес ракеты «Кинжал»

Общая масса ракеты «Кинжал» достигает 4,3 тонны, что свидетельствует о её мощной конструкции и боевой эффективности.

  • Масса боевой части ракеты «Кинжал»

Из общего веса около 500 кг отводится на боевую часть, что позволяет наносить значительный урон целям.

  • Габариты ракеты «Кинжал»

Длина ракеты составляет 7,2 метра, а диаметр — 1,2 метра.

  • Размах крыльев ракеты «Кинжал»

Для стабилизации полета ракета оборудована крыльями с размахом 1,6 метра, что способствует её маневренности и точности при наведении на цель.

  • Цена ракеты «Кинжал»

Предполагаемая стоимость комплекса варьируется от 500 000 до 1 000 000 долларов.

Носители «Кинжала»: «МиГи», «Ту» и «Су»


МиГ-31К

Два истребителя МиГ-31К с ракетами «Кинжал» 9 мая впервые приняли участие в параде Победы в Москве.

МиГ-31, созданный РСК «МиГ» и принятый на вооружение в 1981 году, остается уникальным благодаря своим скоростным и высотным характеристикам.

Он может подниматься на высоту до 25 км и развивать скорость до 3000 км/ч, после чего ракета начинает автономное движение. Один самолет может нести одну ракету.

Ту-22М3М

Дальнемагистральный бомбардировщик Ту-22М3М способен нести до четырёх ракет «Кинжал».

Ту-160

Ту-160, также известный как «Белый лебедь», является одним из самых мощных стратегических бомбардировщиков в мире.

Предполагается, что он сможет нести по четыре ракеты «Кинжал» на каждом из двух барабанов.

Су-57

В перспективе также рассматривается возможность установки одной ракеты «Кинжал» на многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.

Каждый из представленных самолетов обладает уникальными характеристиками, что позволяет эффективно использовать данный комплекс в различных боевых сценариях и усиливать потенциал вооружённых сил.

Применение «Кинжалов» на Украине

Россия впервые применила ракеты «Кинжал» на Украине 18 марта 2022 года, когда был нанесён удар по подземному складу ВСУ, где хранились ракеты и авиационные боеприпасы.

Этот тайный схрон находился в защищённой горной местности, устойчивой к ракетным ударам. Ракета под углом вошла в землю, пробила стометровый слой грунта и противоядерную защиту бункера, полностью разрушив хранилище.

По данным Минобороны РФ, ракету запустили с расстояния более 1000 км от цели, а её полёт занял менее 10 минут.

На следующий день, 19 марта 2022 года, «Кинжал» поразил крупную базу хранения горюче-смазочных материалов Вооруженных сил Украины.

Резонансные сообщения о применении «Кинжала» на Украине вновь появились в марте этого года.

Минобороны РФ сообщило, что после атаки украинских диверсантов на Брянскую область российская армия нанесла «удар возмездия», уничтожив подземный центр связи ВСУ, расположенный в старом советском бункере на глубине более 100 метров.

ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по военным объектам Украины
ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по военным объектам Украины

Реакция запада на ракеты «Кинжал»

Вокруг российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» кипят страсти, особенно в западных СМИ. Их называют «российской угрозой», при этом также звучат критические оценки, обвиняющие российские вооруженные силы в нецелевом использовании гиперзвукового оружия.

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В России заочно осуждён наёмник из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ
25 октября 2024, 12:15

Фото: istockphoto/Zolnierek

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно вынес приговор в отношении 28-летнего гражданина Грузии Гиорги Киноиани. Он участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наёмника.
Гражданина Грузии признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Суд приговорил Киноиани к наказанию в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии общего режима.

Как установили следователи, осуждённый добровольно приехал на Украину в период с марта по апрель 2022 года. Там он вступил в «Грузинский национальный легион»*. После прохождения военной подготовки наёмник принимал участие в боях на стороне Украины. За свои действия он получил вознаграждение, эквивалентное 155 тысячам рублей.

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#следователи
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В Киеве признали безнадёжное положение стратегически важного города
В Киеве признали безнадёжное положение ВСУ в Селидово
25 октября 2024, 12:13

Фото: istockphoto/Zeferli

Подразделениям Вооружённых сил Украины придётся оставить Селидово на Покровском (Красноармейском) направлении в ДНР. Это признал директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
В эфире телеканала «Эспрессо» он подчеркнул, что оставление этого населённого пункта, которое выглядит неизбежным, даст важное преимущество российским войскам. Эксперт пояснил, что сейчас осталась только одна дорога, по которой можно осуществлять снабжение группировки ВСУ в Селидово, да и та находится под огнём. Он также предупредил о высоких потерях, если бои начнутся в пределах городской застройки.

Згурец считает, что военное командование должно учесть все риски и не допустить повторения ситуации, которая сложилась в Угледаре. Он напомнил, что тогда украинским войскам пришлось отступать в спешке и без особого порядка, а командирам принимать экстренные решения под огнём российской артиллерии.

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В России осудили почти 440 военных ВСУ за преступления
СК РФ сообщил об осуждении 438 военных ВСУ, из которых 58 – пожизненно
25 октября 2024, 12:13

Фото: сайт СК РФ

В России вынесли приговоры 438 военным ВСУ. Об этом пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила в беседе с «Лентой.ру» по итогам совещания в Луганске.
Отмечается, что председатель ведомства Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание в Луганске, в ходе которого заслушал доклады подчинённых о проведении работы по установлению обстоятельств совершённых Украиной преступлений. Также ему доложили о работе подразделений Следственного комитета в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Из 438 осуждённых пожизненный срок получили 58 бойцов ВСУ, уточнил в своём докладе первый зампред СК РФ Эдуард Кабурнеев.

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#россия
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Офицер-подводник с научной степенью Дмитрий Лысенко погиб в зоне СВО
25 октября 2024, 11:56

Фото: iStock/CatEyePerspective

В зоне проведения СВО погиб капитан второго ранга. О его похоронах сообщил в своём Telegram-канале глава Севастополя Михаил Развожаев.
Погибший Дмитрий Лысенко – уроженец крымского города. В 2005 году он окончил Высшее Военно-Морское училище подводного плавания имени Ленина и служил в соединении подводных лодок. Также офицер преподавал и успешно защитил кандидатскую диссертацию, получив научную степень.

Военный погиб в ходе выполнения боевых задач на Херсонском направлении. Развожаев не представил сведений об обстоятельствах гибели Лысенко.

Днём ранее сообщалось, что на теле погибшего в зоне СВО бойца из Татарстана обнаружили письмо, которое ему отправила 14-летняя школьница Арина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Беспилотник ВСУ попал в жилой дом в Шебекино
Силы ВСУ атаковали Белгородскую область
25 октября 2024, 11:28

Фото: iStock/ KadnikovValerii

Вооруженные силы Украины атаковали приграничный город Шебекино, сообщает глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своих социальных сетях.
Беспилотник попал в жилой многоквартирный дом. В результате прилёта повредился фасад здания и стёкла.

«Под ударом ВСУ находится Шебекинский муниципальный округ. По предварительной информации, пострадавших нет», – информирует Вячеслав гладков в своём телеграм-канале.
Украинская армия также атаковала село Новая Таволжанка. Пострадали пять частных земельных участков, а труба газоснабжения теперь требует ремонта.

Ночью 25 октября в российских регионах сбили один малоразмерный воздушный шар и семь беспилотников. Три БПЛА устранили над Белгородской областью – в настоящий момент она более всего подвержена атакам со стороны Украины.

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Три жительницы Урала на видео из зоны СВО узнали своих пропавших мужей
25 октября 2024, 11:23

Фото: istockphoto/Diy13

Трое уральских бойцов, попавших на СВО, которые считались пропавшими без вести, нашлись в украинском плену. Жительницы Свердловской области, потерявшие связь с мужьями, опознали их на видео из зоны спецоперации.
Об этом сообщает сетевое издание «Е1.ру». Три российских солдата пропали во время выполнения задания в зоне боевых действий. Позднее на Украине была опубликована видеозапись с военнопленными, которые называют свои имена, воинские части и города, откуда призывались. Среди них оказались солдаты, считавшиеся пропавшими без вести.

Жёны военнослужащих, опознавшие своих супругов, уполномоченной по правам человека в Татьяне Москальковой с просьбой включить их имена в обменные списки. В пресс-службе омбудсмена пообещали это сделать, однако отметили, что пока неизвестно, когда состоится следующий обмен военнопленными.

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#сво
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Путин высказался об окружении ВСУ в Курской области
Путин: ВСУ даже не понимают, что они в окружении в Курской области
25 октября 2024, 10:22

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Боевики ВСУ, которые заблокированы в Курской области российскими силами, даже не понимают, что они в окружении. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для телеканала «Россия».
«В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении», — отметил глава государства.

Накануне Путин заявлял, что ВС РФ приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области. По его словам, часть подразделений ВСУ в составе порядка двух тысяч человек окружена российскими военными в Курской области. В настоящее время бойцами ВСУ предпринимаются попытки разблокировать группировку извне или прорваться изнутри, но они не увенчиваются успехом. Теперь ВС РФ ликвидируют эту группировку.

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