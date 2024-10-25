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В России осудили почти 440 военных ВСУ за преступления

СК РФ сообщил об осуждении 438 военных ВСУ, из которых 58 – пожизненно
25 октября 2024, 12:13
Фото: сайт СК РФ

Фото: сайт СК РФ

В России вынесли приговоры 438 военным ВСУ. Об этом пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила в беседе с «Лентой.ру» по итогам совещания в Луганске.


Отмечается, что председатель ведомства Александр Бастрыкин провёл оперативное совещание в Луганске, в ходе которого заслушал доклады подчинённых о проведении работы по установлению обстоятельств совершённых Украиной преступлений. Также ему доложили о работе подразделений Следственного комитета в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Из 438 осуждённых пожизненный срок получили 58 бойцов ВСУ, уточнил в своём докладе первый зампред СК РФ Эдуард Кабурнеев.

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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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