Путин: ВСУ потеряли управление окруженными силами в Курской области

Президент России Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин заявил, что стабильное управление окруженными подразделениями Вооруженных сил Украины под Курском потеряно. Об этом он сообщил в интервью тележурналисту Ольге Скабеевой для телеканала «Россия», информирует РИА Новости.
«В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, даже не очень понимают, что они в окружении», — сказал Путин.
Ранее президент России сообщил, что около двух тысяч украинских солдат заблокированы российскими войсками в этом регионе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее украинский военнопленный Владимир Грачев рассказал, что во время обучения на Украине мобилизованным показывали, как пользоваться американским ручным гранатометом SMAW, однако реальной практики стрельбы не предоставляли.
До этого появилась информация, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили семь украинских дронов и воздушный шар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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